14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sona erdi

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 26 Şubat-6 Mart tarihlerinde Aydın'da düzenlenen hazırlık kampı sona erdi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Arslan yönetimindeki ay-yıldızlılar, idmanlarını Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirdi.



Kamp dönemi içinde milli futbolculara, atletik performans departmanı tarafından vücut kompozisyon ölçümleriyle birlikte patlayıcı kuvvet, sürat, çeviklik ve dayanıklılık testleri uygulandı.



Milli takım, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde Manisa ve Altınordu takımlarıyla antrenman maçları da oynadı.



14 Yaş Altı Milli Takımı, nisan ayında Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarıyla çalışmalarına devam edecek.





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