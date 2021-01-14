14 Ocak Perşembe günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Türkiye Kupasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 12 puan alarak önemli sayılabilecek ivme yakalayan Fenerbahçe cephesinde moraller oldukça yerinde. Erol Bulut ve öğrencileri kupada da hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Elbette Kasımpaşa da güçlü rakibini eleyerek sürpriz yapmak isteyecektir ama ben istim üzerindeki Fenerbahçe'nin rakibine şans tanıyacağını sanmıyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Ligde son 3 maçını kazanan Arsenal, belalı bir rakibini ağırlayacak. Arsenal, Crystal Palace ile oynadığı son 4 maçta [3B, 1M] galibiyet yüzü görmedi. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace iyi bir sezon geçirmiyor ama deneyimli teknik adam, büyük maçlarda şapkadan tavşan çıkarmayı sever. Üstelik Arsenal hala güvenilecek seviyede değil. İki takımın son 5 maçında olduğu gibi yine KG VAR'ı işaretlememiz halinde kazanacağımızı düşünüyorum. Gollü bir maç bizleri bekliyor. 2,5 Üst tercihini de işaretleyebiliriz.İspanya Kupası yarı finalinde Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Real Madrid, ligde son 3 maçında 4 puan kaybetti. 3 maçları fazla olmasına rağmen lider Atletico'nun 1 puan gerisindeler. Bilbao ise orta sıralarda. İniş çıkışlı bir performansları var. Son olarak iç sahada Barcelona'ya kaybettiler. Real ligde kötü gitse de kupa maçlarında büyük takım hüviyetine hemen bürünüyor. Burada da rahat kazanırlar.