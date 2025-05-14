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21:00
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21:00
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Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
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21:00
14 Mayıs
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21:00
14 Mayıs
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21:00
14 Mayıs
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1. Lig'de play-off heyecanı!

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçları perşembe oynanacak

calendar 14 Mayıs 2025 14:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de play-off heyecanı!
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Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları perşembe oynanacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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