1. Lig'de 23. hafta mücadelesi başlayacak

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, cuma günü oynanacak Gençlerbirliği-Esenler Erokspor müsabakasıyla start alacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
8 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)
9 Şubat Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpat)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
8 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)
9 Şubat Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpat)