Burger King®'den nesli tükenme tehlikesi altında olan Tuki'ye destek

Futbol coşkusunu alevde ızgara ateşiyle buluşturan vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King®, Dünya Kupası dönemine özel "Kâhin Kaplumbağa" olarak bilinen 102 yaşındaki Tuki'yle iş birliği gerçekleştirdi.

Dünya Kupası maçlarında Tuki'nin yeteneklerini ekranlara taşıyan Burger King®, lezzet severler tarafından büyük ilgi gördü. Kahin Kaplumbağa Tuki'nin maçlara farklı yorumlar kattığı içerikler Burger King® sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda aralarında Kahin Kaplumbağa Tuki'nin de yer aldığı koruma altında birçok canlı bulunuyor. Burger King® de Tuki'nin bir yıllık bakım masrafını karşılayarak, yaban hayatı korumak için gösterilen çabanın önemli bir parçası oldu.

Kâhin Kaplumbağa Tuki'nin içerikleri için;

https://www.instagram.com/reel/ClWMLuyjoIh/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D