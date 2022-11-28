Burger King® Futbol Ateşi ile Izgara Ateşini Buluşturdu

Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King®, hazırladığı yeni reklam filmi ile futbol ateşiyle ızgara ateşini buluşturdu, ikonik Whopper® lezzeti ile futbol keyfini katladı. Futbol severlerin bu aşkı doya doya yaşaması için Tıkla Gelsin®'e özel kampanyasını duyurdu.

Lezzet severler, doyurucu Whopper® eti, büyük boy susamlı sandviç ekmeği, salatalık turşusu, ketçap, mayonez, doğranmış marul, domates ve soğandan oluşan tadına doyulmaz eti ile efsaneleşen Whopper®'a, tüm Burger King® restoranlarından, www.tiklagelsin.com ve Tıkla Gelsin® Mobil Uygulaması üzerinden ulaşabilecek.

Lezzet severler, www.tiklagelsin.com ve Tıkla Gelsin® Mobil Uygulaması üzerinden verecekleri Whopper® Menü siparişlerine özel 3'lü Whopper® lezzetine kişi başı 35 TL'den başlayan fiyatlarla ulaşabilecek.



