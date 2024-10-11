Nicolò Zaniolo'ya milli takım müjdesi!

Avrupa UEFA Uluslar Ligi A Grubu 3. maçında İtalya, sahasında Belçika'yı ağırladı. İtalya'da Lorenzo Pellegrini karşılaşmanın 40.dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı edildi.
Maçın ardından İtalya Milli Takımı teknik direktörü Spaletti'nin Pellegrini yerine tercihi Atalanta forması giyen Nicolo Zaniolo'dan yana oldu.
İtalya Milli Takımı bir sonraki maçta evinde İsrail Milli Takımını konuk edecek.
Maçın ardından İtalya Milli Takımı teknik direktörü Spaletti'nin Pellegrini yerine tercihi Atalanta forması giyen Nicolo Zaniolo'dan yana oldu.
İtalya Milli Takımı bir sonraki maçta evinde İsrail Milli Takımını konuk edecek.