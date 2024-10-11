Nicolò Zaniolo'ya milli takım müjdesi!

İtalya - Belçika karşılaşmasının 40. dakikasında kırmızı kart gören Lorenzo Pellegrini'nin yerine Luciano Spalletti'nin tercihi Atalanta forması giyen 25 yaşındaki yıldız Nicolo Zaniolo oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Nicolò Zaniolo'ya milli takım müjdesi!
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11 Ekim 2024 15:02
Avrupa UEFA Uluslar Ligi A Grubu 3. maçında İtalya, sahasında Belçika'yı ağırladı. İtalya'da Lorenzo Pellegrini karşılaşmanın  40.dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı edildi.

Maçın ardından İtalya Milli Takımı teknik direktörü Spaletti'nin Pellegrini yerine tercihi Atalanta forması giyen Nicolo Zaniolo'dan yana oldu.

İtalya Milli Takımı bir sonraki maçta evinde İsrail Milli Takımını konuk edecek.

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