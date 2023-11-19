Liverpool ve Juventus, Valentin Barco'nun peşinde

Boca Juniors'ta gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini şimdiden üstüne çeken Valentin Barco için iki dev takım öne çıktı.



JUVENTUS VE LIVERPOOL İLGİLENİYOR



CalcioMercato'da yer alan habere göre 19 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Liverpool ve Juventus, Valentin Barco'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.



Tüm dünya devlerinin izlediği Valentin Barco için şimdilik bu iki takımın öne çıktığı ve Juventus'un genç yıldız adayını kadrosuna katmak için yoğun bir uğraş vereceği de söylendi.



30 MAÇA ÇIKTI



2023 yılında Boca Juniors ile 30 resmi maça çıkan Valentin Barco bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU