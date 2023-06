New York Knicks ekibinin, Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell'ın peşini halen bırakmadığı iddia edildi.



Knicks, New York doğumlu Mitchell'ı geçtiğimiz yaz döneminde kadrosuna katmayı planlamış olsa da, Cavaliers'ın araya girmesiyle bu planı suya düşmüştü.



Lakin New York Post'tan Peter Botte, NYC ekibinin yakında Mitchell'ı bir kez daha kovalamaya hazır olduğunu öne sürdü:



"Knicks bu yaz takas piyasasında kadrosuna şampiyonluk çekişmesi yolunda bir sonraki adımı attıracak hamlelere bakarken, memleketinin takımıyla flört etmeye devam eden Mitchell'ın durumunun önümüzdeki iki yıl boyunca gözetlenmesi gerekecek."



Geçtiğimiz yaz Knicks için bir numaralı hedef haline gelmiş olan Mitchell'ın Cavaliers tarafından alınmış olması, New York ekibi için büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Söylenene göre Utah Jazz yöneticisi Danny Ainge'in New York takımından olabildiğince fazlasını almak istediği ve Mitchell için ödemesi gereken yüksek bedeli gördüğünde kendisini bu yarıştan çektiği iddia edilmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ