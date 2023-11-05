Zymer Bytyqi: 'Bu maç bizim için çok şey ifade ediyor'

Antalyaspor'un Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ev sahibi ekipte Zymer Bytyqi, konuştu.



Zymer Bytyqi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu maç kulüp için çok şey ifade ediyordu. Üst sıralara tırmanmak adına kazanmalıydık. Bu performans, önümüzdeki haftaları da etkileyecektir. Her zaman motive olan bir takımız. Bazen oyun içinde farklı etkileri oluyor ama Nuri Hoca'nın istediği konsantrasyon, maçı kazanmamızda etkili oldu."



