Zvezdan Mitrovic: 'Ligin en iyi takımlarından birini yendik'

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı 89-83 kazanan Galatasaray'da başantrenör Zvezdan Mitrovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mitrovic'in açıklamaları şu şekilde;



"Muhteşem taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu benim ilk derbimdi. Rahatsızlığımdan dolayı Fenerbahçe derbisini kaçırmıştım. Bize destek verdiler. Daha önce oynadığımız oyunlarda bu desteği açıkçası hak etmemiştik. Onlar yine de arkamızda durarak bize destek verdiler ve bugünkü galibiyete katkı verdiler. Şu anda ligdeki en iyi takımlardan biri olan Beşiktaş'a karşı oynadık. Ligin en iyi savunma takımı. Bize destek veren herkese teşekkür ederim."



Mitrovic'in yanı sıra yıldız oyunculardan Corey Walden, " En iyi performanslarımızdan birini gösterdik. 40 dakika boyunca konsantrasyonumuzu diri tutmaya çalıştık. Buna ihtiyacımız vardı. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarımız harikaydı. Çok iyi bir sezon geçirmememize rağmen bize destek veriyorlar. Umarım kazanmaya devam ederek onları sevindiririz." diye konuştu.



Öte yandan maçta yıldızlaşan Klemen Prelepic ise, "Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. Lizbon'da zor bir maç yaptık. Ardından iyi ve kaliteli bir takım olan Bahçeşehir Koleji ve PAOK ile oynadık. Şimdi ise Türkiye'de en iyi basketbol oynayan takım ile karşı karşıya geldik. Takım olarak bir araya geldik ve bu maçta galibiyet aldık. Taraftarımız harikaydı. Bize itici güç oldular." dedi.