Zorlu mücadelede Fenerbahçe, Ziraat Bankkart'ı geçti

Fenerbahçe Parolapara, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zorlu mücadelede Fenerbahçe, Ziraat Bankkart'ı geçti
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15 Kasım 2023 20:48
Fenerbahçe Parolapara, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

Fenerbahçe HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Deniz Yılmaz)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Abdulsamet Yalçın, Tuinstra)

Setler: 25-27, 25-18, 25-20, 18-25, 15-13

Süre: 135 dakika (33, 26, 30, 27, 19)

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