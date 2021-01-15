Zoran Terzic: 'Ali Koç ile konuştum, para problem değil'

"EGONU VE ZEHRA GÜNEŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"





"TIJANA BOSKOVIC'İ İSTEDİK AMA KABUL ETMEDİ"

"KELSEY ROBINSON DERBİDE SAHADA"

Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımıyla sözleşmesinş 2023/24 sezonuna kadar yenileyen başantrenör Zoran Terzic, Sırp basınına flaş transfer açıklamaları yaptı.Terzic, "2023/24 sezonuna kadar sözleşme yeniledim. Bu sürecin sonuna kadar dünyanın en başarılı voleybol takımını inşa etmek istiyoruz. Kazandığım paralar değil kaldırdığım kupalar benim yerime konuşacak." ifadelerini kullandı.Sırp başantrenör, "3. sezonum başladı ve şu ana kadar istediğim sayıda kupa kaldıramadım. Genel olarak performans artışından ve ilerlemeden memnunuz. Sonuçlar giderek daha iyi hale geliyor." dedi.İtalyan medyasında yer alan Paola Egonu, Zehra Güneş ve Gizem Örge transferleriyle ilgili gelen soruya Terzic, "." açıklamasını yaptı."Tijana Boskovic'i istediniz mi?" şeklinde gelen soruya Terzic, "Evet istedik. Ne yazık ki sözleşme teklifimizi kabul etmedi ve Eczacıbaşı'nda kalmak istediğini söyledi. Tijana, transfer listemin 1 numarasıydı. Çok üzüldüm ama hayat devma ediyor." cevabını verdi."Fenerbahçe'nin bu sezon hedefleri nelerdir?" sorusuna Terzic, "Fenerbahçe'yle 3. sezonuma başlıyorum. Kupaları özlüyorum. Kupalara ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Ancka, kadromuzda bazı sorunlar da oldu. Makinede 1 dişli bile eksik olsa sorun oluyor. Çünkü, yerine o ayarda birini koyamıyoruz. Şu an iki mağlubiyetle ikinci sırada ve iyi durumdayız." dedi.Amerikalı Kelsey Robinson'un transfer edilmesiyle ilgili Sırp hoca, "Sezonun ikinci yarısında oynamaya başlayacak. 23 Ocak'ta Galatasaray maçımız var ve o maçta sahada olacak. Bize çok büyük desteği olacak çünkü kadrodaki herkesi tanıyor. Karakteriyle bize kalite ve enerji katacak." açıklamasını yaptı."Fenerbahçe'deki Sırp arkadaşınız Igor Kokoskov ile konuşuyor musunuz?" sorusuna Terzic, "Onunla Fenerbahçe - Baskonia maçı sonrasında tanıştım. Igor çok kibar bir insan. Üzerimde çok pozitif bir etki bıraktı. Çok fazla sosyalleşemiyoruz son dönemde ancak Igor ile tanıştığım için mutluyum. Daha sık görüşmek üzere sözleştik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.