Ziyech ve Nelsson geri dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçında Hakim Ziyech ve Victor Nelsson'u sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Ziyech ve Nelsson geri dönüyor
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29 Eylül 2023 08:36
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günü Ankaragücü ile oynanacak maçta 11'de değişikliklere gidecek.

Başarılı teknik adam salı gecesi İstanbulspor maçında kadroya almadığı Hakim Ziyech'i zorlu maçta 11'e koymaya karar verdi.

Victor Nelsson'un da ilk 11'deki görevine döneceği Kaan Ayhan'ın da maça kulübede başlayacağı ifade edildi.

Orta sahada Oliveira ile Kerem Demirbay arasında ise henüz karar verilmedi.






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