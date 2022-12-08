Zirve mücadelesinde Boston Celtics farkı!

NBA'da normal sezona 11 maçla devam etti.



Ligin en iyi galibiyet oranına sahip takımı olan Boston Celtics, Al Horford ve Robert Williams gibi iki önemli oyuncusundan yoksun olduğu mücadelede; maç öncesi Batı Konferansı'nın en iyi derecesine sahip takımı Phoenix Suns'ın konuğu oldu.



Boston Celtics, Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın 25'er; Malcolm Brogdon'ın kenardan gelerek ürettiği 16 sayıyla Suns'ı 125-98 mağlup etti. Son 9 maçta 8. kez kazanan Celtics, galibiyet derecesini 21-5'e yükseltti. Batı'nın zirvesindeki yerini bu mağlubiyetle kaptıran Suns ise son 4 maçta 3. kez yenildi.



Ligin en iyi derecesine sahip iki takımının mücadelesi beklendiği şekilde yakın geçmedi. Celtics, maç içerisinde farkı bir ara 45 sayıya kadar çıkardı. Maça çok kötü başlayan Phoenix Suns, ilk 8 üçlük denemesinin hiçbirinde isabet sağlayamadı. Celtics, 31-21 ile ilk çeyreği, 69-42 ile devreyi önde geçti. Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayan Celtics, 7.01 kala farkı 40'a çıkardı.



Phoenix Suns'ta ise 14 maç kaçırdıktan sonra sakatlıktan dönen Chris Paul, 6'da 2 şutla 4 sayı üretebildi. Devin Booker 17 sayı, benchten gelen Josh Okogie ise kariyer rekorunu kırarak 28 sayı üretti.



Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



LA Clippers 111-116 Orlando Magic

Charlotte Hornets 116-122 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 89-113 New York Knicks

LA Lakers 113-126 Toronto Raptors

Washington Wizards 111-115 Chicago Bulls

OKC Thunder 102-123 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 113-126 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 115-121 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 123-124 Utah Jazz





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