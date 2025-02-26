Ziraat Türkiye Kupası'nda günün raporu

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ise Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.
MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor ise organizasyona veda etti.
- Sonuçlar
A Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2
MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1
Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: 1-2
Puan durumu
A Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ise Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.
MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor ise organizasyona veda etti.
- Sonuçlar
A Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2
MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1
Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: 1-2
Puan durumu
A Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2.İSKENDERUNSPOR
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|1
|5
|3.CORENDON ALANYASPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|4.ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|5.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|6.MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
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