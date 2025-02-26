Ziraat Türkiye Kupası'nda günün raporu

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Organizasyonda A Grubu maçları tamamlanırken, Trabzonspor ile İskenderunspor çeyrek finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün raporu
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26 Şubat 2025 23:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ise Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor ise organizasyona veda etti.

- Sonuçlar

A Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1

Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: 1-2

Puan durumu

A Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 3 2 1 0 10 4 6 7
2.İSKENDERUNSPOR 3 1 2 0 5 4 1 5
3.CORENDON ALANYASPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
4.ÇAYKUR RİZESPOR 3 1 0 2 4 7 -3 3
5.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 0 2 3 6 -3 3
6.MKE ANKARAGÜCÜ 3 0 2 1 3 4 -1 2
 

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