Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin finallerinin oynanacağı İzmir, üst üste üçüncü kez futbolda finallere ev sahipliği yapacak. Önceki yıllarda Türkiye'de finallerin şehri olup, 2006, 2007 ve 2009'da Türkiye Kupası finallerinin oynandığı İzmir, yeni modern statları yapıldıktan sonra bu kimliğine yeniden kavuştu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 13 Mayıs 2009'da İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından 12 yıl boyunca finallere hasret kalan kent, son dönemde yeniden futbolun merkezi haline geldi. 2020 yılında kapılarını açan 20 bin kapasiteli Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Gürsel Aksel Stadı, 18 Mayıs 2021'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline sahne oldu.
ZİRAAT'TE FİNALİN ADI FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR
Futbol Federasyonu, Gürsel Aksel Stadı'nın Türkiye Kupası'nda 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak finale de ev sahipliği yapacağını duyurdu. İzmir'in yeni futbol mabedi olan statta son 3 yılda 2'nci kez Türkiye Kupası finali oynanacak. Türkiye Kupası'nı daha önce en son 2013 senesinde kazanan, 2018'de de finalde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıllık kupa hasretine İzmir'de son vermeye çalışacak. Kanarya, İzmir'de daha önce 2006 ve 2009'da Atatürk Stadı'ndaki finallerde Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupayı kaybetmişti. Tarihinde üçüncü kez finale çıkacak Başakşehir ise 2011'de Beşiktaş'a, 2017'de Konyaspor'a seri penaltılarla yenilip kupadan olmuştu.
KADINLARDA İKİNCİ KEZ
İzmir'de 2014'te kapatıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerinde yeniden yapılarak 2021 yılında kapılarını tekrar açan kentin en eski stadı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kadınlar Süper Ligi'nde art arda ikinci sezon şampiyon belirlenecek. Statta geçen sezon 12 Haziran 2022'de ALG Spor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan Play-Off final maçının ardından bu yıl da final Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K. ile Fenerbahçe arasında yapılacak. Alsancak Stadı geçen sezon TFF 2'nci Lig'in Play-Off finaline de ev sahipliği yapmıştı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki 13 Mayıs 2009'da İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından 12 yıl boyunca finallere hasret kalan kent, son dönemde yeniden futbolun merkezi haline geldi. 2020 yılında kapılarını açan 20 bin kapasiteli Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Gürsel Aksel Stadı, 18 Mayıs 2021'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline sahne oldu.
ZİRAAT'TE FİNALİN ADI FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR
Futbol Federasyonu, Gürsel Aksel Stadı'nın Türkiye Kupası'nda 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak finale de ev sahipliği yapacağını duyurdu. İzmir'in yeni futbol mabedi olan statta son 3 yılda 2'nci kez Türkiye Kupası finali oynanacak. Türkiye Kupası'nı daha önce en son 2013 senesinde kazanan, 2018'de de finalde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıllık kupa hasretine İzmir'de son vermeye çalışacak. Kanarya, İzmir'de daha önce 2006 ve 2009'da Atatürk Stadı'ndaki finallerde Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupayı kaybetmişti. Tarihinde üçüncü kez finale çıkacak Başakşehir ise 2011'de Beşiktaş'a, 2017'de Konyaspor'a seri penaltılarla yenilip kupadan olmuştu.
KADINLARDA İKİNCİ KEZ
İzmir'de 2014'te kapatıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerinde yeniden yapılarak 2021 yılında kapılarını tekrar açan kentin en eski stadı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kadınlar Süper Ligi'nde art arda ikinci sezon şampiyon belirlenecek. Statta geçen sezon 12 Haziran 2022'de ALG Spor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan Play-Off final maçının ardından bu yıl da final Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K. ile Fenerbahçe arasında yapılacak. Alsancak Stadı geçen sezon TFF 2'nci Lig'in Play-Off finaline de ev sahipliği yapmıştı.