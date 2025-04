Ziraat Bankkart: 'İlk Avrupa kupamızı kazanmak istiyoruz!'

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Mustafa Kavaz, CEV Kupası'nı kazanarak kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna ulaşmak istediklerini söyledi.



Başkent ekibi, deplasmanda 3-2 kazandığı CEV Kupası finali ilk maçının rövanşında çarşamba günü Polonya kulübü Asseco Resovia'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.



2018 CEV Kupası ve 2021 CEV Challenge Kupası'nda ikinciliği bulunan Ziraat Bankkart, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğu için sahaya çıkacak.



Ziraat Bankkart, çarşamba günü oynanacak rövanş maçında sevinen taraf olursa 2013 Erkekler CEV Kupası'nı kazanan Halkbank'tan sonra bunu başaran 2'nci Türk kulübü olacak.



Karşılaşmanın oynanacağı Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda çalışmalarını sürdüren takımda başantrenör Mustafa Kavaz ve tecrübeli oyuncu Faik Samet Güneş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



"0-0'daki topun değeri ne kadarsa 25-25'teki topun değeri de aynı"



Başantrenör Kavaz, sezonun en önemli maçına çıktıklarının bilincinde olduklarını belirterek, "En iyi performansımızı sergilememiz gereken bir maç olarak bakıyoruz. Diğer türlü psikolojik ve stres olarak yük olur üstümüzde. Sayı sayı, set set düşünmemiz gerekir bu finali. Rövanşta sadece bireysel hataları biraz aşağı indirebilirsek, kişisel performansları biraz yukarı çıkarabilirsek işler bizim açımızdan daha güzel gidebilir. Taktik veya sistem olarak çok bir şey değiştirmemize gerek yok. Sahada biraz daha kenetlenip daha konsantre olmamız ve 0-0'daki topun değeri ne kadarsa 25-25'teki topun değerinin aynısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu mantaliteyle saha çıkarsak bizim için her şey olumlu olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 2,5 saat süren ilk maçın finale yakışır bir mücadeleye sahne olduğunu dile getiren Kavaz, karşılaşmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"Biliyorsunuz geçen seneden rakibimizin final tecrübesi ve kazanmışlığı var. Sanırım kırılma anlamında özellikle side out (rakibin servis attığı oyunu kazanmak) kısmını çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bence burada işin rengi değişti. Aslında maç bizim için daha da rahat bitebilirdi ama zaman zaman basit hatalar yaptık, bireysel hatalarımız da oldu. Hataları minimize ettikten sonra oyun bize döndü diye düşünüyorum."



Kavaz, kupayı kaldırmanın kulüp ve oyuncular için büyük anlam ifade ettiğini vurgulayarak, "Kulübümüze böyle bir kupayı ilk defa kazandıracak olmak bizim için çok önemli. Şu an tek düşündüğümüz en iyi performansımızı sergileyebilmek. İnşallah kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandırırız. Bu içimizde var, bunu çok istiyoruz ama bunun bizde baskı kurmasını istemiyoruz." dedi.



Faik Samet, CEV Kupası'nı 12 yıl sonra bir daha kaldırmak istiyor



Ziraat Bankkart'ın tecrübeli orta oyuncusu Faik Samet Güneş ise Avrupa'daki en büyük kupalardan biri için sahaya çıkacaklarından bahsederek, "Son 5 yılda 3 kere Efeler Ligi'nde şampiyon olmuş bir takım var. Bunu artık Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Buna çok yakınız. Çok avantajlı döndük Polonya'dan ama burası final. Karşıda çok iyi oyuncular, çok tecrübeli bir ekip var. Ankara'da seyircimizin desteğiyle alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.



Farkı ayrıntıların belirleyeceğini söyleyen 31 yaşındaki milli voleybolcu, "Oradaki ilk ayaktı ama burada hiçbir şeyin telafisi yok. Çok küçük bir hatanın bile telafisi yok. Önemli olan basit hata yapmamak. Final olduğu için iki tarafta da stres olacak. Bence sakin kalan kazanacak." yorumunda bulundu.



Faik Samet, Erkekler CEV Kupası'nı 2013'te ilk kez Türkiye'ye getiren Halkbank kadrosunda yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Benim için ikinci olacak çünkü o ekipte ben de vardım. Kulüp için çok önemli. Yıllardır yatırım yapan bir kulüp. Son 5 senede 3 şampiyonluk yaşamış, ondan önce 40 yıl boyunca şampiyonluk yaşamamış bir kulüp şimdi Avrupa kupasının kapısında. Buraya kadar gelmişken bu kupayı almak gerekiyor ki kulübün hedefleri de bu doğrultuda büyüsün. Sürdürebilirlik anlamında uzun yıllar daha başarılı bir kulüp haline getirebilmek için kupayı almamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz."