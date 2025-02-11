Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında sahaya çıkacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında 12 Şubat Çarşamba günü Sloven kulübü ACH Volley'e konuk olacak.
Play-off turundan son 8 takım arasına giren başkent ekibi, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. sırayı alan ACH Volley ile karşılaşacak.
Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda yarı finale yükselen takım, Ankara'da 25 Şubat'ta yapılacak rövanş karşılaşmasının ardından netleşecek.
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