Zinedine Ferhat için Akdeniz derbisi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Alanyaspor, Nimes'ten ayrılan Zinedine Ferhat transferi için karşı karşıya geldi.



Akdeniz ekipleri bonservisi elinde olan Cezaryirli Zinedine Ferhat'ı transfer etmek istiyor. L'Équipe'de yer alan habere göre, Fransız ekipleri Nantes ve Lorient kulüplerinin Zinedine Ferhat için yapmış olduğu teklifleri oyuncu yetersiz bulduğu için geri çevirdi. Cezayirli futbolcu, Türkiye'den gelen transfer tekliflerine daha sıcak baktı.



AKDENİZ EKİPLERİ DEVREDE



Nimes'ten ayrılan ve şu anda kulüpsüz olan Zinedine Ferhat için Alanyaspor devreye girdi. Akdeniz ekibi 29 yaşındaki oyuncu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ise Alanyaspor'un yanı sıra Antalyaspor gibi takımlar da Zinedine Ferhat ile ilgilendiği iddia edilmişti. Zinedine Ferhat, Fransız ekibi Nimes'te geçirdiği 3 sezonda 75 maça çıktı, 9 gol atma başarısı gösterdi.



(Akdeniz Manşet)





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