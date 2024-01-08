Zeynep Sönmez, Melbourne'de korta çıkacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeynep Sönmez, Melbourne'de korta çıkacak
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08 Ocak 2024 13:36
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde korta çıkacak.

Melbourne kentinin ev sahipliği yapacağı 2024'ün ilk büyük turnuvasında ana tabloya kalma mücadelesi verecek tek Türk tenisçi, Zeynep Sönmez olacak.

2023'ün eylül ayında kadınlar dünya sıralamasındaki en iyi derecesi olan 146'ncılığa yükselen Zeynep, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılacak.

Güncellenen klasmanda 155. sırada yer alan 21 yaşındaki Zeynep ile dünya 227 numarası Çinli You Xiaodi arasındaki ilk tur maçı, 10 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

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