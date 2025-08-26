26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Zeynep Sönmez, bir kez daha tarih yazmanın eşiğinde

ABD Açık'ta 2. tura yükselen Zeynep Sönmez, bir sonraki maçında galip gelmesi halinde bu turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçecek.

calendar 26 Ağustos 2025 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD Açık'ta 2. tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, bir sonraki maçında galip gelmesi halinde bu turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi ünvanını elde edecek.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasına dünya sıralamasının 81. basamağından katılan 23 yaşındaki Zeynep, ilk turda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, 2. turda Büyük Britanyalı Katie Boulter ile Ukraynalı Marta Kostyuk arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bahtiye Musluoğlu'nun 1950 Fransa Açık'taki 3. tur başarısının ardından bu sene Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarih yazan Zeynep, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta galibiyet alması halinde turnuva tarihinde teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.


 - Wimbledon'da tarih yazdı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ilk turda Rumen Jaqueline Cristian'i set vermeden geçen Zeynep, 2. turda Çinli Xinyu Wang'ı da 2-0 yendi.

3. turda Rus Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 mağlup olan milli tenisçi, bu turnuvada teklerde 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanını aldı.

Zeynep, ayrıca 75 yıl sonra Musluoğlu'nun ardından tüm grand slamlerde 3. tura yükselen ilk isim oldu.

- Türk tenisinin grand slam karnesi

Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında Türk tenisini grand slam organizasyonunda temsil eden tenisçilerden sadece Marsel İlhan ve Çağla Büyükakçay teklerde 2. tur gördü.

Erkeklerde Marsel İlhan ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık'ta (2010) ise birer kez 2. tura yükseldi.

Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta 2 (2016, 2017), ABD Açık'ta ise 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

- Çiftlerde 3. tura yükselen tek isim İpek Şenoğlu

Kadınlarda Türk tenisçi İpek Şenoğlu, grand slam organizasyonlarında çiftlerde 3. tur gördü.

Şenoğlu, çiftler kategorisinde 2004'te ABD'de, 2009'da ise Wimbledon'da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

