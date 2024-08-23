Zenit, Wendel ve Claudinho ile uzattı

Rusya Ligi ekibi Zenit, iki orta saha oyuncusu Wendel ve Claudinho'da mutlu sona ulaştı.



Zenit, yıldız isimleri Wendel ve Claudinho'nun 2029 yılına dek sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.



Brezilyalı oyuncu Wendel'in ismi uzun süre Galatasaray'la da anılmıştı.



WENDEL'İN PERFORMANSI



2020 yılından bu yana Mavi-beyazlı takımda forma giyen Wendel, 129 maça çıkarken 20 gol attı ve 29 asist yaptı. Yıldız orta saha oyuncusu, Zenit ile birlikte 4 kez Rusya şampiyonu oldu. Ayrıca 3 kez de Süper Kupa kazandı.



CLAUDINHO'NUN PERFORMANSI



2021 yılından bu yana Zenit'te oynayan Claudinho ise takımıyla 110 maçta forma giydi. Claudinho bu maçlarda 20 gol atarken, 24 golün de asistini yaptı. Orta saha oyuncusu Zenit ile 3'er kez Rusya Ligi şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.





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