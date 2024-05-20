Zeljko Obradovic: 'Partizan gelecek sezon EuroLeauge'de olacak'

EuroLeauge'de bu sezon istediği performansı gösteremeyen ve ucu ucuna Play-In'i kaçıran Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic önemli açıklamalarda bulundu.



Sırbistan Ligi'nde şampiyonluğu Kızılyıldız'a kaptıran Partizan gelecek sezon doğrudan EuroLeauge'ye gitme şansını kaybetmişti.



Tecrübeli koç Zeljko Obradovic ise Wild-Card ile EuroLeauge'ye katılacaklarından emin olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



"Partizan'ın EuroLeague'de oynayacağından eminim. Ben buna inanıyorum, Partizan her şeyi yaptı. Mesele zafer ya da yenilgi değil, Partizan'ın basketbolda neyi temsil ettiği meselesiydi. EuroLeague'e üye olmak için her şeyi yaptığımızı biliyorum."





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