Zeljko Obradovic: "Partizan gelecek sezon EuroLeauge'de olacak"

Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, takımın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zeljko Obradovic: 'Partizan gelecek sezon EuroLeauge'de olacak'
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20 Mayıs 2024 17:08
EuroLeauge'de bu sezon istediği performansı gösteremeyen ve ucu ucuna Play-In'i kaçıran Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic önemli açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Ligi'nde şampiyonluğu Kızılyıldız'a kaptıran Partizan gelecek sezon doğrudan EuroLeauge'ye gitme şansını kaybetmişti.

Tecrübeli koç Zeljko Obradovic ise Wild-Card ile EuroLeauge'ye katılacaklarından emin olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Partizan'ın EuroLeague'de oynayacağından eminim. Ben buna inanıyorum, Partizan her şeyi yaptı. Mesele zafer ya da yenilgi değil, Partizan'ın basketbolda neyi temsil ettiği meselesiydi. EuroLeague'e üye olmak için her şeyi yaptığımızı biliyorum."

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