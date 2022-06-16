Zeljko Obradovic, EuroLeague'e geri döndü

THY EuroLeague'de Rus takımlarının 1 sezon daha organizasyondan men edilmesinin ardından özel davetiye alan takımlar belli oldu.
CSKA Moskova ve Zenit St. Petersburg yerine Sırbistan'dan Partizan ve İspanya'dan Valencia özel davetiyeyle organizasyona dahil edildi.
Son 2 sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko organizasyonda ülkemizi temsil etmeye devam edecek.
İşte EuroLeague'de 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar:
• ALBA Berlin
• Anadolu Efes Istanbul
• AS Monaco
• AX Armani Exchange Milan
• Baskonia Vitoria Gasteiz
• Crvena Zvezda mts Belgrade
• FC Barcelona
• FC Bayern Munich
• Fenerbahce Beko Istanbul
• LDLC Asvel Villeurbanne
• Maccabi Playtika Tel Aviv
• Olympiacos Piraeus
• Panathinaikos OPAP Athens
• Partizan NIS Belgrade
• Real Madrid
• Valencia Basket
• Virtus Segafredo Bologna
• Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova ve Zenit St. Petersburg yerine Sırbistan'dan Partizan ve İspanya'dan Valencia özel davetiyeyle organizasyona dahil edildi.
Son 2 sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko organizasyonda ülkemizi temsil etmeye devam edecek.
İşte EuroLeague'de 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar:
• ALBA Berlin
• Anadolu Efes Istanbul
• AS Monaco
• AX Armani Exchange Milan
• Baskonia Vitoria Gasteiz
• Crvena Zvezda mts Belgrade
• FC Barcelona
• FC Bayern Munich
• Fenerbahce Beko Istanbul
• LDLC Asvel Villeurbanne
• Maccabi Playtika Tel Aviv
• Olympiacos Piraeus
• Panathinaikos OPAP Athens
• Partizan NIS Belgrade
• Real Madrid
• Valencia Basket
• Virtus Segafredo Bologna
• Zalgiris Kaunas
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