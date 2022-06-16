Zeljko Obradovic, EuroLeague'e geri döndü

THY EuroLeague'de Rus takımlarının 1 sezon daha organizasyondan men edilmesinin ardından özel davetiye alan takımlar belli oldu.



CSKA Moskova ve Zenit St. Petersburg yerine Sırbistan'dan Partizan ve İspanya'dan Valencia özel davetiyeyle organizasyona dahil edildi.



Son 2 sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko organizasyonda ülkemizi temsil etmeye devam edecek.



İşte EuroLeague'de 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar:



• ALBA Berlin

• Anadolu Efes Istanbul

• AS Monaco

• AX Armani Exchange Milan

• Baskonia Vitoria Gasteiz

• Crvena Zvezda mts Belgrade

• FC Barcelona

• FC Bayern Munich

• Fenerbahce Beko Istanbul

• LDLC Asvel Villeurbanne

• Maccabi Playtika Tel Aviv

• Olympiacos Piraeus

• Panathinaikos OPAP Athens

• Partizan NIS Belgrade

• Real Madrid

• Valencia Basket

• Virtus Segafredo Bologna

• Zalgiris Kaunas





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