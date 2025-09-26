26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Zaniolo Udinese'de parladı, gözler yeniden milli takımda

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya Kupası'nda attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Fiziksel olarak geliştiğini belirten İtalyan yıldız, yeniden milli takıma dönmeyi hedefliyor.

Zaniolo Udinese'de parladı, gözler yeniden milli takımda
Galatasaray'dan transfer döneminin son gününde Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, yeni takımında etkileyici bir başlangıç yaptı.
 
26 yaşındaki İtalyan yıldız, Palermo ile oynanan İtalya Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada fileleri havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.
 
Zaniolo'nun performansı İtalyan basınında geniş yer bulurken, oyuncunun fiziksel durumuyla ilgili açıklamaları da dikkat çekti. Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Udinese'nin 2025/26 sezonu üçüncü forma lansmanına katılan Zaniolo, kendini iyi hissettiğini belirtti:
 
"Her gün çok çalışıyorum, hatta çift antrenman yapıyorum. Henüz yüzde 100 hazır değilim ama ilk maçımdan bu yana çok yol kat ettim."
 
MENAJERİNDEN MİLLİ TAKIM MESAJI
 
Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli de oyuncusunun performansına ve geleceğine dair olumlu açıklamalarda bulundu. TuttoMercatoWeb'e konuşan Vigorelli, golün sadece bir başlangıç olduğunu belirtti:
 
"Umarız öyledir çünkü Udinese'nin kazanmasına ve bir üst tura çıkmasına yardım etti. Morali yerinde. Onun kalitesinden hiç şüphem yok."
 
Milli takım konusuna da değinen menajer, Udinese'nin Zaniolo için doğru bir tercih olduğunu belirterek, oyuncusunun yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrılmasını beklediğini söyledi.
 
SATIN ALMA DETAYLARI: İKİ FARKLI SEÇENEK
 
Galatasaray, Zaniolo'yu Udinese'ye 3 milyon euro kiralama bedeliyle göndermişti. İtalyan kulübünün oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katabilmesi için iki farklı satın alma opsiyonu bulunuyor:
 
5 milyon euro ödeyerek oyuncuyu transfer edebilir ve Galatasaray'a ilerideki satıştan %50 pay verir. 10 milyon euro ödeyerek bonservisin tamamını alabilir.
 
Zaniolo'nun form grafiğini yükseltmesi, Galatasaray'ın oyuncuyu kalıcı olarak elden çıkarabilmesi ve bonservis geliri elde etmesi açısından da büyük önem taşıyor.
 
Udinese'de şimdiden olumlu izlenim bırakan İtalyan yıldız, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için sahaya odaklanmış durumda.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
