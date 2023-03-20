Zaniolo, hiç boş durmayacak!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, milli arada ekstra çalışmalar yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Zaniolo, hiç boş durmayacak!
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20 Mart 2023 10:31
Galatasaray'ın yeni süperstarı Nicolo Zaniolo, Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.

Fizik, kondisyon eksikliği sebebiyle oynadığı 2 lig maçında da sonradan oyuna giren İtalyan futbolcu, bu süre içerisinde ekstra çalışmalar yapacak.

23 yaşındaki oyuncunun hedefi, 90 dakika forma giyebilecek hale gelip, Cim Bom'un şampiyonluk yürüyüşüne katkı sağlamak. 

 
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