Zaniolo, hiç boş durmayacak!

Galatasaray'ın yeni süperstarı Nicolo Zaniolo, Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.
Fizik, kondisyon eksikliği sebebiyle oynadığı 2 lig maçında da sonradan oyuna giren İtalyan futbolcu, bu süre içerisinde ekstra çalışmalar yapacak.
23 yaşındaki oyuncunun hedefi, 90 dakika forma giyebilecek hale gelip, Cim Bom'un şampiyonluk yürüyüşüne katkı sağlamak.
Fizik, kondisyon eksikliği sebebiyle oynadığı 2 lig maçında da sonradan oyuna giren İtalyan futbolcu, bu süre içerisinde ekstra çalışmalar yapacak.
23 yaşındaki oyuncunun hedefi, 90 dakika forma giyebilecek hale gelip, Cim Bom'un şampiyonluk yürüyüşüne katkı sağlamak.