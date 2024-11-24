Zaha'dan dikkat çeken mesaj!

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, "Unutmayın; her eylem bir tepki doğurur ve her durumun iki farklı tarafı vardır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Zaha'dan dikkat çeken mesaj!
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24 Kasım 2024 16:36
Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fildişili futbolcu, sosyal medya hesabından, "Unutmayın; her eylem bir tepki doğurur ve her durumun iki farklı tarafı vardır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Zaha'nın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

LYON'DA ARADIĞINI BULAMADI

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden 32 yaşındaki futbolcu, Fransa'da da aradığını bulamadı. Zaha, Lyon formasıyla 5 maçta sahaya çıkarken 1 asist yaptı.

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