Yüzde 100 penaltımızı es geçtiler!

Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra net bir müdahaleyle yerde kaldı ancak İsveçli hakem Ekbert ile Alman VAR hakemi Dingert 'devam' dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yüzde 100 penaltımızı es geçtiler!
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28 Mart 2023 23:10
A Milli futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırladı.

2-0 geride olduğumuz 56. dakikada penaltı bekledik. Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra net bir müdahaleyle düşürüldü. Tüm oyuncularımız ve tribün penaltı bekledi.

İsveçli hakem Andreas Ekberg, net penaltıyı atladı ve oyunu devam ettirdi. Oyun devam ettikten sonra VAR kontrolü için bekledi.

Mücadelenin Alman VAR hakemi Christian Dingert de penaltı olmadığına hükmetti.



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