Yusuf Yazıcı ayrılıyor mu? Krizin perde arkası...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu bu sezonun iddialı takımlarından Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiralamıştı.



Daha önce de Trabzonspor'da 97 numara forma giyen yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı bu kez 61 numaralı forma ile taraftarın karşısına çıkmıştı.



Trabzonspor'un 3 yıl önce 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e sattığı yıldız isim Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulübe kiralık olarak geri dönerek büyük heyecan yaratmıştı.



Tekrar Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen milli oyuncu, "Farklı bir heyecanım var. Umarım bu heyecanımı sahada başarıyla pekiştiririm. Buraya gelmemde taraftarların çok etkisi ve desteği oldu" ifadelerini kullanmıştı.



Ancak son günlerde yaşananlar hem taraftarın hem de yönetimin canını sıkmış gibi görünüyor.



Özellikle bordo-mavili taraftarın çok şey başladığı Yusuf Yazıcı eskisi kadar etkili olamaması büyük hayal kırıklığı yarattı.



Trabzonspor'a geldiği günden bu yana Trabzonspor'da etkili bir performans gösteremeyen Yusuf Yazıcı ile ilgili olay bir gelişme yaşandı.



Spor kulislerinde konuşulan iddianın ayrıntılarına göre yıldız Trabzonspor'a kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı'nın sezon sonundan önce yani ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Yusuf Yazıcı ile özel bir görüşme yapacağı eğer bu görüşmenin ardından da yıldız ismin performansında bir değişiklik olmazsa takımdan ayrılacak.



Kısacası iddialar gerçek olması durumunda Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor macerası erken sona erecek ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille geri dönecek.



Yalnız olay iddiaların ardından Trabzonspor yönetimi ve Yusuf Yazıcı'dan şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. (Karadeniz Gazete)





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