Yusuf Dikeç, "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için 10'da!

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı.

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Yusuf Dikeç, 'Balkanlar'ın Sporcusu' ödülü için 10'da!
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27 Aralık 2024 14:02
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu Balkan Haber Ajansları Derneği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç de aday gösterildi.

Ödülü kazanan sporcu, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.

Listede şu sporcular bulunuyor:

Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık

Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis

Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

Kostas Sloukas (Yunanistan) – Basketbol

Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm

Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme

David Popovici (Romanya) - Yüzme

Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu

Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo

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