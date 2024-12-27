Yusuf Dikeç, 'Balkanlar'ın Sporcusu' ödülü için 10'da!

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.



Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu Balkan Haber Ajansları Derneği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç de aday gösterildi.



Ödülü kazanan sporcu, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.



Listede şu sporcular bulunuyor:



Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık



Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis



Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol



Kostas Sloukas (Yunanistan) – Basketbol



Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm



Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme



David Popovici (Romanya) - Yüzme



Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter



Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu



Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo



