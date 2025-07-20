Yusuf Demir'in Elche'ye transferi iptal!

İspanya La Liga'ya yeni yükselen Elche, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti.



TRANSFER SUYA DÜŞTÜ





Kicker'in haberine göre Galatasaray'daki maaşı nedeniyle transferin mümkün olmadığı belirtildi. İspanyol ekibi, Galatasaray'dan yıllık 1.6 milyon Euro maaş kazanan Yusuf'a 900 bin Euro önerdi. Galatasaray maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer suya düştü.



13 MAÇTA FORMA BULDU



22 yaşındaki genç oyuncu, 3 yıldır Galatasaray'da beklenen performansı gösteremedi ve Süper Lig'de yalnızca 13 maçta forma şansı bulabildi.





Elche, özellikle 2021 sonbaharında Barcelona'da La Liga deneyimi kazanan Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etti.

Teknik direktör Eder Sarabia, Yusuf Demir'in transferini çok istiyordu. Sarabia, takımdan ayrılan iki Arjantinli oyuncu Nicolas Fernandez ve Nicolas Castro'nun yerini Demir'in doldurmasını planlamıştı. Ancak maaş konusundaki pürüzler nedeniyle transfer gerçekleşmedi.





Yusuf Demir'in yeni sezon öncesi geleceği belirsizliğini koruyor.



