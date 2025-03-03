Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, Rangers ile oynanacak Avrupa Ligi maçında bir kez daha Avrupa ekipleri tarafından yakından takip edilecek.
Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham, 19 yaşındaki futbolcuyu Rangers ile oynanacak maçta tribünden takip edecek.
ANDERLECHT MAÇINDA İZLENDİ
Bayern Münih, daha önce Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek'i tribünden izlemişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta süre bulamayan Yusuf Akçiçek'in Rangers karşılaşmasında 11'de görev yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham, 19 yaşındaki futbolcuyu Rangers ile oynanacak maçta tribünden takip edecek.
ANDERLECHT MAÇINDA İZLENDİ
Bayern Münih, daha önce Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek'i tribünden izlemişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta süre bulamayan Yusuf Akçiçek'in Rangers karşılaşmasında 11'de görev yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.