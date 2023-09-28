Yunus Akgün'ün asisti Liverpool karşısında yetmedi!

Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Leicester City'yi 3-1 mağlup etti. Leicester City'nin golünde asist Yunus Akgün'den geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yunus Akgün'ün asisti Liverpool karşısında yetmedi!
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27 Eylül 2023 23:44
Son güncelleme 28 Eylül 2023 00:35
İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 3. Tur mücadelesinde Liverpool, sahasında Leicester City'yi konuk oldu. Anfield'daki maçı Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Cody Gakpo, 70. dakikada Dominik Szoboszlai ve 89. dakikada Diogo Jota'dan geldi. Leicester City'nin tek golü 3. dakikada Kasey McAteer'den geldi. Bu golde asisti milli futbolcu Yunus Akgün yaptı.

Leicester City'de Yunus Akgün, 65. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Liverpool, Lig Kupası'nda tur atladı. Leicester City turnuvaya veda etti.

*İngiltere Lig Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri;

Manchester United - Newcastle
Bournemouth - Liverpool
Chelsea - Blackburn
West Ham - Arsenal
Everton - Burnley
Exeter - Middlesbrough
Mansfield - Port Vale
Ipswich - Fulham



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