Yunus Akgün: "Fenerbahçe maçıyla yükseldik!"

Galatasaraylı Yunus Akgün, Tümosan Konyaspor'u kupadan eledikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün: 'Fenerbahçe maçıyla yükseldik!'
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22 Nisan 2025 23:00
Galatasaray'ın yıldız hücum oyuncusu Yunus Akgün, Tümosan Konyaspor'u 5-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Yunus, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi mücadele ettik. Güzel bir sonuçla finale kaldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. İki kupayı da istiyoruz. Finale çıktık, son bir maç kaldı. Sadece saha içinde kalmak istiyoruz. Yükselen bir performansımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Her maça final olarak bakıyoruz. İnşallah böyle devam edip iki kupayı almak istiyoruz." dedi.

Yükselişlerini değerlendiren Yunus, "Fenerbahçe galibiyeti, güzel oyunla birlikte gelmesi bizi yukarıya çekti. Şimdi her maç final. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"ABDÜLKERİM AĞABEY ÜZÜLÜYOR"

Abdülkerim Bardakcı'nın tribünlerden tepki görmesiyle ilgili olarak Yunus, "Abdülkerim ağabey, çok büyük karakterlerden birisi futbolda tanıdığım. Burada yuhalanması kendisini çok üzüyor. Üzülüyorum onun adına. Biraz daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Çok güzel bir karakter. Onun adına üzülüyorum, o üzülüyor çünkü. Bunu düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hak etmiyor bence. Hak etmiyor bence." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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