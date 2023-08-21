Yunus Akgün, Ada'ya gidiyor!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz ekibine imza atacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yunus Akgün, Ada'ya gidiyor!
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21 Ağustos 2023 16:25
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, İngiltere'ye transfer oluyor.

LEICESTER CITY İLE ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibi Leicester City, Yunus Akgün'ün transferi için Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Anlaşmaya göre, 23 yaşındaki futbolcu, Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralancak. Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro.

GALATASARAY PERFORMANSI

Yunus Akgün de transfer için Leicester City ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Genç futbolcunun, Leicester City'ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 60 maçta, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



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