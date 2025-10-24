Yüksel Yıldırım: 'Kapak olsun!'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Yıldırım, "Kimse bize inanmıyordu ve şans vermiyordu. "Samsunspor'un ne işi var, yenilecek, elenecek" deniyordu. Böyle düşünenlere kapak olsun. Burada bir efsane yaratıyoruz! Bugün herkes izledi Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu izledi. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra Avrupa'dayız. Evimizde ilk maç ve net bir skorla kazandık. Bunun devamı gelecek. İnşallah bir sonraki maçı da kazasız geçirirsek, bir üst turu garantilemiş olacağız. Bir hedefimiz var. Onun için bu kadroyu kurduk." dedi.



Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Ülkemize 9 puan kazandırdık 3 takım. İnanılmaz mutluyuz. 1-0 olsun bizim olsun diyordum, 1-0'a razıydım. Dinamo Kiev gibi bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Yıllardır Avrupa'da oynuyorlar. Bir önceki maç Legia Varşova'ydı. İlk iki maçımız çok zordu. Gol yemedik ve 4 gol attık. Ben ve yönetim ekibim doğru yapıyoruz demek ki. Oyuncular da inanılmaz bir aile oldular. Kulüpte inanılmaz bir hava var. Maç öncesi oyuncularla görüştüm. Gerekeni yapacaklarını söylediler. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarıma teşekkür ediyorum. Sayı azdı ama 30 bin kişiyi aratmayacak destek vardı. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.



"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"



Yüksel Yıldırım, "Tüm Türk insanı mutlu. 3 maçta Türkiye destekçisi olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sevindik, bugün de Samsunspor. Avrupa'da hangi takım oynarsa, ben Türk takımını desteklerim. Öyle de olacak. Umarım insanlar da Samsunspor'u severler ve desteklerler. Güzel şeyler yaparız. Her şey iyi gidiyor. Umarım ligde de Rizespor karşısında bir aksilik yaşamayız. Ligde de iddialı konuma gelmek istiyoruz. İki kulvarda da sonuna kadar gideceğiz." sözlerini sarf etti.



"BİZİM SORUNUMUZ OLMAZ"



Yıldırım, "Samsunspor'un TFF ile MHK ile problemi olmaz. Bazen canımız yanıyor, kızıyoruz ama tatlı sert serzenişlerimiz oluyor. Diğer kulüpler gibi kötü konuşmuyoruz ama mesajımızı veriyoruz. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum." dedi.



BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA



Yüksel Yıldırım, UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yenerek 2'de 2 yaptıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Samsunspor taraftarlarına teşekkür eden Yıldırım, Türkiye'ye tekrar bir gurur gecesi yaşattıklarını belirterek, "Buralara geldiğimizde kimse bize inanmıyordu, şans vermiyordu. 'Samsunspor'un ne işi var Avrupa'ya gidiyor? Elenecek, şu olacak, bu olacak.' deniliyordu. Bu böyle düşünenlere kapak olsun diyeceğim. Çünkü biz gerçekten burada bir efsane yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Bilerek bir şeyler yapıyoruz." dedi.



İyi bir takım oluşturduklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:



"Yaptığımız transferler işte bugün sahada. 'Biz yıldız oyuncu almıyoruz.' dedik. Biz yıldız olacak oyuncuları alıyoruz. Bugün herkes seyretti, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu. İnanılmaz bir gurur duydum oyuncularımla, taraftarımla, hocamla. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra Avrupa kupalarındayız. Evimizde ilk maç ve 3-0 gibi bir net skorla maçı bitirdik. Bunun devamı gelecek."



Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un önemli hedefleri olduğunu anlatarak, "Biz bu hedef için kadroyu kurduk. Hem ligde hem Avrupa'da. Avrupa'daki ilk hedefimiz son 24'de kalıp sonra son 16'ya kalmaktı. Böyle giderse biz ilk 8'de bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimizi büyüttük. Bugün kervana biz de katıldık." diye konuştu.



Avrupa kupalarında Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından Samsunspor'un da maçını kazandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bugün maça gelirken bana birçok kişi, 'Başkanım gönlünüzden ne geçiyor?' diye sordu. 'Ben ilk maç heyecan olur, şu 1-0 olsun bizim olsun.' diyordum. Gerçekten 1-0'a da razıydım. Sonra Dinamo Kiev gibi bir rakiple oynuyorsunuz. Yıllarca Avrupa arenasında oynuyor. Samsunspor'un ilk 2 maçı çok zordu ve 2 maçta gol yemedik, 4 gol attık. Bu demek ki bazı şeyleri ben ve ekibim doğru yapıyor. Oyuncular da inanılmaz bir aile oldu. İnanılmaz bir hava var."



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçı izlediğini aktaran Yıldırım, "Başkanımla biz futbolla ilgili görüşme yaptık. Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlarla ilgili aradı. 'Samsun'a geleceğim, maçı seyretmek istiyorum.' dedi. 'Başkanım o zaman birlikte gelelim, benim misafirim ol, beni onurlandır.' dedim. Hem de futbol dünyasına, bilhassa Samsun ve Trabzon dostluğuna bir mesaj vermiş oluruz. O da sağ olsun kırmadı." diye konuştu.



Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunun gelişmesi için mücadele ettiğini dile getiren Yıldırım, "Egosu yok. Şimdi de gece birlikte döneceğiz. Samsunpor'un TFF ile, MHK ile problemi olmaz. Bazen canımız yanıyor ve kızıyoruz ama tatlı sert bir serzenişteyiz. Öyle kalkıp diğer kulüpler gibi kötü konuşmuyoruz ama mesajımızı da veriyoruz. Onun için ben burada tekrar İbrahim Hacıosmanoğlu başkanıma teşekkür ediyorum bize destek verdiği için. Geldiği için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.



