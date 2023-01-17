Yüksel Yıldırım: 'İsmail Yüksek'i istedik, vermediler'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ara transfer döneminde Westerlo'dan Halil Akbunar, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan, F.Bahçe'den İsmail Yüksek, Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım ve Ümraniyespor'dan Kartal Kayra'yı istediklerini ancak bazı nedenlerden dolayı bu isimleri kadrolarına dahil edemediklerini açıkladı.



Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, D-Smart ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu. Yüksel Yıldırım, özetle şunları söyledi:



İSMAİL YÜKSEK, BRUMA, LEMOS



Transfer görüşmeleri hakkında bilgi veren başkan Yüksek "Hasan Ali Kaldırım'la görüştüm bana Beşiktaş ve Galatasaray'dan haber beklediğini söyledi. Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiralık olarak istedik. Jorge Jesus kullanacağını söyleyerek transferine izin vermedi. Ali Koç bize Bruma ve Mauricio Lemos'u önerdi bizim stopere ihtiyacımız yok dedim. Kartal Kayra Yılmaz ile görüştük Ümraniye'de kiralık olarak oynuyor orada mutsuzdu teklif yaptık gelmek istedi ama Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, Kayra'yı bırakmak istemedi" diye konuştu.



"MASABAŞI OYUNLAR OLMAZSA, SAMSUNSPOR İÇİN BU SENE O SENE"



"Her ligin kendine has bir özelliği olduğunu gördük. Bu ligi öğrendik, inşallah şeytanın bacağını kıracağız. Çıraklıktan kalfalığa geçtik, ancak halen ustalık seviyesine gelemedik. Süper Lig'e çıktığımız zaman ustalık belgemizi almış olacağız.



TFF ve Spor Toto gelirleri hariç hiçbir gelirimiz yok. Yılport Samsunspor olarak tanınmış bir şirketiz bu yüzden finansmanı tek başıma ben karşılıyorum. Biz bu işe başladığımız zaman, kendimize yüksek bir hedef koyduk. İlk 2 sene içinde gerekirse vurup kırıp bir üst lige çıkacağız dedik. İlk sene çıkamayınca 1 yıl kaybımız oldu. Ligin ikinci yarısında bize karşı oynanan masa başı oyunlar yüzünden, 70 puan almamıza rağmen bir üst lige çıkamadık."



"OYUNCULAR SAMSUNSPOR'A YETENEKLERİYLE GELİRLER AMA KARAKTERLERİYLE KALICI OLURLAR"



"Teknik Direktörümüz, şampiyon olmak istiyorsanız, 1 milyon euro ödediğim 2 oyuncuyu kadro dışı bırakmamızı istedi. Bu tarz durumlarda takımlar hocaları gönderir ancak bu talebi geri çevirmek istemedim. Oyuncular Samsunspor'a yetenekleriyle gelirler ama karakterleriyle kalıcı olurlar."



"BİR HAYALİMİZ VAR AMA HAKEMLER KABUSUMUZ OLUYOR"



"Ben bu işe sosyal sorumluluk projesi olarak görüp girdim. Bizim örnek kulüp olarak Süper Lig'de yer almamız gerekiyor. Samsun şehrinin bir hayali var ancak hakemler bizim kabusumuz haline geldi. Samsunspor'a herkesin yaptıklarını yapmak için değil, yapılmayanı yapmak için başkan oldum. Kuruluşundan itibaren altyapısı olmayan bir kulübe, Türkiye'nin ender tesislerinden birini yaptım.



Bizim hedefimiz, ilk günden beri ilk ikiye girip Süper Lig'e çıkmak. Bu hafta oynayacağımız Eyüpspor maçı bizim için 6 puan değerinde bir maç. İstanbul'a puan veya puanlar almak için geliyoruz. Hakemlerin adaletli yönettiği, güzel bir maç olmasını diliyorum."



"YUSUF ERDOĞAN'I İMZAYA BEKLERKEN, ADANA DEMİRSPOR İLE ANLAŞTI"



"Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle, Trabzonspor kulübüyle ve kendisiyle anlaşmıştık. Samsunspor'a imza atmaya gelmesini beklerken "babam istemiyor" diyerek verdiğimizin 2 katına Adana Demirspor ile anlaştı. Haliyle oyuncuyu da suçlayamıyoruz."





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