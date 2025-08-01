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Yüksel Yıldırım: "Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde kalıcı olmak"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Avrupa'da kalıcı bir başarı hedeflediklerini belirterek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istediklerini söyledi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, dört kulvarda mücadele edecek güçlü bir kadro kuracaklarını ifade etti.

calendar 01 Ağustos 2025 18:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Yüksel Yıldırım: 'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde kalıcı olmak'
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, play-off'ları geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istediklerini söyledi.

Yüksel, Samsun'da bir otelde yaptığı konuşmada Amissos Grup olarak Afrika, Portekiz, Balkanlar ve Güney Amerika'da takımlar almak ve oyuncu yetiştirmek istediklerini belirterek "Oyuncu yetiştirici bir grup oluşturarak bunları satmak ve Samsunspor'a ucuz oyuncu getirmek istiyoruz." dedi.

Zorlu işleri sevdiğini vurgulayan Yıldırım, "Samsunspor olarak UEFA Avrupa Ligi 'nde devam etmek istiyoruz. İnşallah pazartesi günü futbol direktörümüz Fuat Çapa iyi bir çekiliş yapacak ama rakip kim çıkarsa çıksın UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu bize hem finansal açıdan destek olacak hem de bilinirlik açısından önem katacak. Çünkü oradaki rakipler çok zor, üst düzey. Oynayacağımız takımların Samsun'u öğrenmesi, şehrin tanıtımı açısından önemli." ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Transferde takımdan ayrılan 4 oyuncu yerine transfer yaptık. Bundan sonra iyi oyuncuları getirip kaliteyi çok yukarı çıkarıp önce Avrupa'da, paralel bir koşuda da Süper Lig'de başarılı olmak istiyoruz. Bunun için Fuat hocamın yapmış olduğu bir kadro mühendisliği var, 22 kişilik kadro yapacağız. Şu an 16 futbolcu civarına geldik. Yani 5 ya da 6 yeni transfer yapmamız gerekiyor. Yapacağımız transferler ihtiyaç için ama öncelik Avrupa Ligi'ndeki başarı için. Sonra da yarışacağımız dört ayrı kulvardaki başarı için olacak. Türkiye Süper Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda, Avrupa Kupası'nda ve Süper Kupa dörtlü turnuvasında mücadele edeceğiz. Onun için kadronun geniş olması gerekiyor."

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