Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sözleri!

Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı hakkında açıklama yaptı.



Yıldırım, " Galatasaray maçına galibiyet parolası ile çıkmaktan başka bir çaremiz yok, Galatasaray maçı, hayati bir maç." dedi.



"BEŞİKTAŞ GİZLİ 3. GİBİ DURUYOR"

Samsunspor'un Avrupa'ya gitmesi için ligde üçüncülük hedeflediğini ancak son haftalarda aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle bütün kredilerini tükettiklerini belirten Yıldırım, "Şu an Beşiktaş bir maç eksiğiyle 3 puan arkamızda. Bizim bay geçeceğimiz hafta, Beşiktaş, Adana Demirspor'la oynuyor.



O nedenle onlar Adana Demirspor'u yeneceği için averajları bizden iyi, ikili averajları da iyi. O yüzden Beşiktaş şu an gizli 3. sırada gibi duruyor. Bizim de bulunduğumuz konumu koruyabilmemiz için bundan sonraki maçlarımızın hepsine galibiyet parolası ile çıkacağız." diye konuştu.



"SAMSUNSPOR, 3 BÜYÜKLERİN RAKİBİ DEĞİL"



Samsunspor'un ligin son 8 maçının hepsinden puan ve puanlar almak zorunda olduğuna dikkati çeken Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



"Bunların başında da ilk maçımızı Galatasaray ile oynuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde, onlar da şampiyonluk yarışı veriyor. Onun için cuma akşamı çok güzel bir maç olacak inşallah. Eğer hakemin konuşulmadığı bir maç ortamı yaratabilirsek iki takım da galibiyete çıkacağı için beklentimiz seyri güzel bir maç olmasıdır.



Samsunspor'un ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne de Beşiktaş rakibi. Bizim hedefimiz lige başlarken kümede kalmaktı, şimdiyse Avrupa'ya gitmek oldu, tek amacımız budur. Mümkünse üçüncü olup Avrupa Kupası'na gitmek. Olmazsa 4'üncü olarak Konferans Ligi'ne gitmek en kötü ihtimal, bunun için çaba vereceğiz."



"FUTBOLCULARIMIZA VE HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"



Yıldırım, Galatasaray maçına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Çünkü, beraberlik bizi Beşiktaş'ın gerisine atacak. Onun için puan kaybetmememiz lazım ama kötü tarafı takımda 4 sakat oyuncumuz var. Bennasser sakatlandı, 2-3 hafta olmayabilir gibi gözüküyor. Celil Yüksel büyük olasılıkla oynayamayacak. Soner Aydoğdu ve Marc Bola da Antalyaspor maçı öncesinde sakatlandı ancak Bola ve Soner'i Galatasaray maçına yetiştirmeye çalışıyoruz.



Şimdi bizim 3 tane direkt ilk 11'de oynayan oyuncumuz yok. Tabii bu bizi etkileyecek bir mazeret değil. Futbolcularımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. Elimizde de onların yerini alabilecek Ntcham ve Tait var. Holse ve Emre Kılınç da orta saha oynayabilir. Teknik direktörümüzün elindeki oyunculardan iyi bir orta saha yapacağına inanıyorum ama kolay bir maç olmayacak yani Galatasaray gördüğünüz gibi çok iyi ve şu anda çok formdalar, bu haftayı da dinlenerek geçirdiler.



Kadıköy'de Fenerbahçe'yi kupada yendikten sonra hafta sonunu maç oynamadan geçirdiler. Bizden daha dinlenmiş geliyorlar ama dediğim gibi biz ev sahibiyiz. İnanılmaz bir seyirci önünde oynayacağız. Seyircimiz bizim en büyük güvencemiz olacak.



90 dakika boyunca bizi inanılmaz destekleyecekler. Hedefimiz 3 puan ama biliyorsunuz üç ihtimalli bir maç, inanılmaz bir baskı oluşturuluyor, bilhassa Fenerbahçe camiası. Yani bizim gerçekten Galatasaray maçına galibiyet parolası ile çıkmaktan başka bir çaremiz yok ama sonuçta Galatasaray'ı yeneriz, yenemeyiz, cuma günü göreceğiz."



"İNSANLAR BİZE SOSYAL MEDYADAN SALDIRIYOR"





Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesinde sosyal medya üzerinden kendisinin hedef gösterildiğini belirten Yıldırım, "Futbolda ne olduğunu bilmediğimiz insanlar sosyal medya üzerinden bize saldırıyor, laflar söylüyor. Ben de insanım bir yere kadar dayanma gücüm var. Bunlardan etkilenmiyorum desem yalan olur ama bunlar gelip geçecek.



Cuma günü bir maç bitecek, ondan sonra 7 tane daha maç var. Ondan sonra sezon bitecek. Sonrasında transfer başlayacak. Yani bu futbol hiç durmadan 12 ay giden bir şey, onun için benim sağlıklı olmam lazım, iyi düşünmem lazım.



Duygusal olmamam lazım, bir sürü şeyler yapmam lazım ama Türkiye şartlarında böyle olmuyor, benim Fransa'da takımım var, hiç böyle problem yaşamıyorum. Yani hiç böyle bir baskı yok, herkes mutlu ama Türkiye'de mutlu yapma şansınız yok maalesef." diye konuştu.



"ÜÇ BÜYÜKLER İNANILMAZ PARA HARCIYOR"



Samsunspor başkanı, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan polemikten kendilerinin de etkilendiğine değinerek, şunları kaydetti:



"Geçen sene bir puanla kümede kaldık. Geçen yıl bu sıralar biz kümede kalmak için mücadele ediyorduk, hayati maçlarımız vardı. Şimdi aynı takım bu sene üçüncülüğe oynuyor, Avrupa'ya gitmeye oynuyor. Türkiye ligi bir garip yani, sürdürülebilirlik ve devamlılık yok kulüplerde.



Onun için neyin ne olacağı belli değil ama bildiğimiz bir şey var; Türkiye'nin üç büyüğü denen takımlar inanılmaz para harcıyor. Onlar ilk 3'ü kimseye kaptırmak istemiyor. Biz de işte ligin sıralamasına bakınca ilk 6'da yer almaya çalışıyoruz.



Bu yıl Samsunspor 3. sırada bulunan Anadolu'nun tek ekibi. Hemen arkamızda İstanbul takımları var. İşte Beşiktaş, Eyüp, Başakşehir var. Yani bütün İstanbul takımları kuşatmış bizi. Yani bu yıl bile burada olmaman gerekiyor gibi bir durum ama hayırlısı olsun biz savaşacağız. Samsunspor savaşmayı daha yeni öğreniyor."



"TÜRKİYE'NİN BEŞİNCİ BÜYÜĞÜ OLACAKSAK..."



Samsunspor'un geçmiş yıllarda orta sıralarda veya küme düşme potasında oynayan bir ekip olduğunu hatırlatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:



"İki yıldır küme düşmemeyi yeni öğrenen bir takımız, ilk defa böyle bir hedef oldu. Bu bizi de çok zora soktu. İyi anlamda zora soktu çünkü önümüzdeki sene beklentileri çok yukarı çıkarttı. Taraftarımız gelecek yıl da ligde ilk 5'i, yine Avrupa'yı hatta şampiyonluğu bile isteyebilir.



Tabii biz haddimizi bilerek yani bütçemize göre ayağımızı uzatacağımız için öyle transferler yapacağız. Artık seneye de biz yine ilk beşi kovalayan bir takım olmak istiyoruz. En kötü ilk 10'da. Artık Samsunpor'un hedefi hep böyle olacak. İlk 5 ve ilk 10 olacak. Doğru planlama ile bunu başarabiliriz.



Öbür türlü pek yakışmaz bize artık. Yani büyük camia olacaksak, Türkiye'nin beşinci büyüğü olacaksak hedefimiz bu. Planımız böyle bizim. O zaman hep üstüne koyarak her sene gitmemiz lazım. Onun için önümüzdeki senenin de heyecanı farklı olacak."



Galatasaray'ın kendilerinin rakibi olmadığını belirten Yıldırım, ancak Samsunspor'un her maçta olduğu gibi 3 puan veya en kötü 1 puan almak için sahaya çıkacağını dile getirdi.