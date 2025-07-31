Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten 2 transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Emre Tanışan ve Ömercan İlyasoğlu'nu kadrosuna kattı.



Kulübün açıklamasında, son olarak Mersinspor takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Emre Tanışan ile 2026 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Bahçeşehir Koleji'nde mücadele eden 24 yaşındaki Ömercan İlyasoğlu'nun da kadroya dahil edildiği kaydedildi.



