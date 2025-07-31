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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten 2 transfer

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Emre Tanışan ve Ömercan İlyasoğlu'nu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emre Tanışan ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.

calendar 31 Temmuz 2025 17:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten 2 transfer
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Emre Tanışan ve Ömercan İlyasoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, son olarak Mersinspor takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Emre Tanışan ile 2026 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bahçeşehir Koleji'nde mücadele eden 24 yaşındaki Ömercan İlyasoğlu'nun da kadroya dahil edildiği kaydedildi.

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