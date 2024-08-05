Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall'ı transfer etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen sezon Cholet Basket'te oynayan Craig Randall'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall'ı transfer etti
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05 Ağustos 2024 13:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligi'nde Cholet Basket forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

ABD'li oyuncu, geçen sezonda 16.1 sayı ve 3.4 asist ortalaması yakalamış, takımının mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.9 sayı 3.6 asist ortalaması tutturmuştu.

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