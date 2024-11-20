Youssef En-Nesyri durdurulamıyor!

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ve Fas Milli Takımı ile oynadığı son 7 maçta; 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız golcünün bu başarılı grafiği dikkat çekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri durdurulamıyor!
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20 Kasım 2024 08:55
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, performansıyla göz dolduruyor.

7 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

Yıldız golcü Sarı- Lacivertiler ve Fas Milli Takımı ile çıktığı son 7 maçta; 5 gol ve 2 asist yaptı.

Tecrübeli santrfor bu süreçte Kanarya ile; M. United, Bodrum FK ve AZ Alkmaar filelerini havalandırdı.

En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Lesotho ve Gabon'a karşı gol sevinci yaşadı.

Bu süreçte 1,88'lik forvet, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında da asist yapma başarısı gösterdi.

SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI

Öte yandan En-Nesyri için sürpriz ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Suudi Arabistan basını; futbolcunun Al Nassr'a gideceğini öne sürmüştü. Haberde Körfez ekibinin 32 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı belirtilmişti. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. 

 
 

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