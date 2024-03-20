Young, NBA kariyerinde hiç smaç yapmaması için: "Basket baskettir..."

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, NBA kariyerinde hiç smaç basmaması üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Young, NBA kariyerinde hiç smaç yapmaması için: 'Basket baskettir...'
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20 Mart 2024 14:57
Son güncelleme 20 Mart 2024 15:11
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, NBA kariyerinde hiç smaç basmaması üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

NBA'e giriş yaptığı 2018 yılından yana hiçbir karşılaşmada smaç yapmamış olan fakat 1.021 floater atışı yapan 1,85 boyundaki Trae Young, sosyal medyada bu bilginin yer aldığı paylaşıma şu şekilde yanıt verdi:

"Basket baskettir. Unutmayın çocuklar..."

Kariyerinde üç sayı çizgisinin gerisinden %35,4 isabetle oynayan Young, bu sezon sakatlanarak kadro dışı kalmadan önce 26,4 sayı ve 10,8 asist ortalamaları yakalıyordu.

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