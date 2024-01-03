Youcef Atal'e 8 ay hapis cezası!

Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin paylaşımı nedeniyle 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçundan Nice Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Youcef Atal'e 8 ay hapis cezası!
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03 Ocak 2024 16:58
Son güncelleme 03 Ocak 2024 17:11
Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.

27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi.

Atal'ın 10 gün içinde cezayı temyize götüreceği belirtildi.

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