UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Faroe Adaları ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi. Torsvollur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Faroe Adaları 2-1'lik skorla kazandı.



FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Viljormur Davidsen ve 59. dakikada Joan Simun Edmundsson kaydetti. Maçtaki tek golümüzü 89. dakikada Serdar Gürler kaydetti.



A Milli Takımımız, bu sonuçla beraber C Ligi 1. Grup'ta ilk mağlubiyetini aldı ve 13 puanda kaldı. Millilerimiz, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçta B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti.



Faroe Adaları ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkarıp puanını 8'e yükselterek grubu 3. sırada bitirdi.



STEFAN KUNTZ'TAN 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK



UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Lüksemburg karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.



Kuntz, Lüksemburg maçında ilk 11'de yer alan ve cezalı duruma düşen Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Orkun Kökçü ile Uğurcan Çakır ve Halil Dervişoğlu'nun yerine ilk 11'de Altay Bayındır, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'a şans verdi.



Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.



4 YENİ OYUNCU YEDEKLER ARASINDA



Teknik direktör Stefan Kuntz'un, A Milli Takım aday kadrosuna Lüksemburg karşılaşmasından sonra davet ettiği 4 oyuncuyu yedekler arasında tuttu.



Cenk Özkaçar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok Milli takımın yedek kulübesinde yer aldı.



Bu 4 oyuncunun yanı sıra yedek kulübesinde forma şansı bekleyen diğer isimler ise Uğurcan Çakır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut ve Serdar Gürler oldu.



İLK YARIDA TEMPO DÜŞÜK



Mücadelenin ilk yarısında A Milli Takımımız, etkili olmakta çok zorlandı. İlk şutumuz 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile ilk isabetli şutumuz ise 29. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Faroe Adaları da ilk yarıyı, Milli Takımımız gibi toplam 4 şut ve 1 isabetli şut ile tamamladı.



İLK ŞOKU 51. DAKİKADA YAŞADIK



İkinci yarıya umulmadık biçimde Faroe Adaları daha etkili başladı. Üst üste Faroe Adaları atakları sonrası kalemizde golü gördük.



Eren Elmalı'dan topu kapan Solvi Vatnhamar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Viljormur Davidsen'in, sol çaprazdan yaptığı vuruşta Ozan Kabak'a çarparak Altay Bayındır'ı yanıltan meşin yuvarlak 51. dakikada ağlarla buluştu.



İKİNCİ GOLÜ DE YEDİK



Faroe, ilk golden sonra ataklarını sürdürdü. Bir türlü oyunda denge kuramadık ve ilk golden 8 dakika sonra ikinci golü de ağlarımızda gördük.



Jakup Andreasen'in defansın arkasına gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Joan Edmundsson, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu Altay Bayındır'ın üzerinden ağlarla buluşturmayı başardı.



SERDAR GÜRLER 89'DA ATTI



Maçın son yarım saatlik bölümünde Faroe Adaları, daha çok savunmaya ve kontrataklara yönelik bir oyun oynadı. A Millilerimiz, topla daha çok oynayan taraf olsa da baskısını hissettirmekte zorluk yaşadı.



A Millilerimiz, 89. dakikada Serdar Gürler'in attığı golle farkı 1'e indirdi.



A Milli Takımımız, FIFA 125'incisi Faroe Adaları karşısında maçı 2-1 mağlup kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR



28. dakikada gelişen ay-yıldızlı ekibin atağında Zeki'den aldığı pasla ceza sahasına giren Yunus'un ayak içiyle sert şutunu kaleci Gestsson iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Faroe Adaları öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Solvi Vatnhamar, Eren'den topu kurtardı, altı pas önüne yaptığı ortayı Davidsen kontrol etti. Davidsen'in uygun pozisyonda sol çaprazdan şutunda, Ozan Kabak'a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

59. dakikada Faroe Adaları farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Edmundsson ceza sahasında topla buluşur buluşmaz sol çaprazdan şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

89. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen yüksek topa Serdar Dursun kafayı vurdu, arka direkte topu önünde bulan Serdar Gürler'in meşin yuvarlak yere inmeden gelişine ayak içiyle şutunda top ağlara gitti: 2-1.



Stat: Torsvollur

Hakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)

Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen, Andreasen, Bjartalio, Solvi Vatnhamar, Joensen (Dk. 57 Mikkelsen), Meinhard Olsen (Dk. 90+4 Johannesen), Edmundsson (Dk. 72 Klamint Olsen)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı (Dk. 82 Umut Bozok), Berkan Kutlu (Dk. 60 Halil Dervişoğlu), Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün (Dk. 60 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 60 Serdar Gürler), Serdar Dursun

Goller: Dk. 51 Davidsen, Dk. 59 Edmundsson (Faroe Adaları), Dk. 89 Serdar Gürler (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 22 Joensen, Dk. 87 Gestsson (Faroe Adaları), Dk. 50 Berkan Kutlu (Türkiye)





