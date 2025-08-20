20 Ağustos
Yoane Wissa için 46 milyon euro'ya ret!

Brentford, Yoane Wissa için Newcastle United'dan gelen 35+5 milyon sterlin (46 milyon euro) değerindeki teklifi kabul etmedi.

calendar 20 Ağustos 2025 18:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Brentford, golcü futbolcusu Yoane Wissa'yı bırakmıyor.

46 MİLYON EURO TEKLİF

The Athletic'te yer alan habere göre, Newcastle United, 28 yaşındaki futbolcu için Brentford'a 35+5 milyon sterlin (46 milyon euro) değerinde bir teklifte bulundu.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Brentford ise Newcastle United'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.

TRANSFERİ İSTİYOR

28 yaşındaki Wissa'nın, Newcastle United'a transfer olmaya sıcak baktığı yazıldı.

Brentford forması altında geçen sezon 39 maçta süre bulan Yoane Wissa, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.

