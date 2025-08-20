Yoane Wissa için 46 milyon euro'ya ret!

Brentford, golcü futbolcusu Yoane Wissa'yı bırakmıyor.



46 MİLYON EURO TEKLİF



The Athletic'te yer alan habere göre, Newcastle United, 28 yaşındaki futbolcu için Brentford'a 35+5 milyon sterlin (46 milyon euro) değerinde bir teklifte bulundu.



TEKLİFİ KABUL ETMEDİ



Brentford ise Newcastle United'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.



TRANSFERİ İSTİYOR



28 yaşındaki Wissa'nın, Newcastle United'a transfer olmaya sıcak baktığı yazıldı.



Brentford forması altında geçen sezon 39 maçta süre bulan Yoane Wissa, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.



