Yılmaz Vural: ''Okan hoca, oyuncuya değer veren bir antrenör''

Türkiye'de birçok takımı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için övgüler sarf etti.
Vural, Okan Buruk'un oyuncularla olan iletişimine dikkat çekerek Jorge Jesus ile kıyasladı; ''Okan hoca, oyuncu ile iyi bir ilişki kurabilen ve değer veren bir teknik direktör. Jorge Jesus'un ise daha dominant ve takımın önünde gözüken bir karakteri var. Okan Buruk hiçbir zaman takımının önünde gözükmeyen bir antrenör. Hiçbir zaman futbolcuların önüne geçmedi'' ifadelerini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı bir dönem Hamza Hamzoğlu'nun bu tavrı sergilediğini belirtirken; ''Büyük futbolculara antrenörlük taslarsan hemen reaksiyon alırsın, Bir tarafta daha çok diktatör tarz vardı. Bir taraf ise daha çok oyuncuların isteklerini ön planda tuttu, güven verdi ve çok başarılı oldu. Hatırlarsanız Hamza Hoca'da aynı şekildeydi ve almadık kupa bırakmamıştı. Oyuncuya ısrar etmeyeceksiniz.'' dedi.
Yılmaz Vural son olarak geçtiğimiz sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da görev almıştı.
Vural, Okan Buruk'un oyuncularla olan iletişimine dikkat çekerek Jorge Jesus ile kıyasladı; ''Okan hoca, oyuncu ile iyi bir ilişki kurabilen ve değer veren bir teknik direktör. Jorge Jesus'un ise daha dominant ve takımın önünde gözüken bir karakteri var. Okan Buruk hiçbir zaman takımının önünde gözükmeyen bir antrenör. Hiçbir zaman futbolcuların önüne geçmedi'' ifadelerini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı bir dönem Hamza Hamzoğlu'nun bu tavrı sergilediğini belirtirken; ''Büyük futbolculara antrenörlük taslarsan hemen reaksiyon alırsın, Bir tarafta daha çok diktatör tarz vardı. Bir taraf ise daha çok oyuncuların isteklerini ön planda tuttu, güven verdi ve çok başarılı oldu. Hatırlarsanız Hamza Hoca'da aynı şekildeydi ve almadık kupa bırakmamıştı. Oyuncuya ısrar etmeyeceksiniz.'' dedi.
Yılmaz Vural son olarak geçtiğimiz sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da görev almıştı.
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