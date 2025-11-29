Yiğit Efe Demir, göz doldurdu!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
14:30
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
15:00
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
18:00
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
20:15
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
19:00
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
19:00
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
19:00
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
20:00
29 Kasım
Lugano-Sion
20:00
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
18:30
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
18:30
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
15:00
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
14:00
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
16:30
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
19:30
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
15:30
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
15:30
29 Kasım
Stoke City-Hull City
15:30
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
18:00
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
18:00
29 Kasım
Millwall-Southampton
18:00
29 Kasım
Norwich City-QPR
18:00
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
18:00
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
18:00
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
15:00
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
17:00
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
18:00
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
20:00
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
20:00
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
0-017'
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
0-118'
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
16:00
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
19:00
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
17:30
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
17:30
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
17:30
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
17:30
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
20:30
29 Kasım
Brentford-Burnley
18:00
29 Kasım
M.City-Leeds United
18:00
29 Kasım
Everton-Newcastle
20:30
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
20:45
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
16:00
29 Kasım
Barcelona-Alaves
18:15
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
20:30
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
17:00
29 Kasım
Parma -Udinese
17:00
29 Kasım
Juventus-Cagliari
20:00
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
19:00
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
18:30
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
18:00

Yiğit Efe Demir, göz doldurdu!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferençvaroş maçında ilk 11'de yer aldı. Genç oyuncunun performansı göz doldurdu.

calendar 29 Kasım 2025 12:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yiğit Efe Demir, göz doldurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayla bir maça ilk 11 başladı.

Savunmadaki cezalar ve sakatlıklar nedeniyle görev alan 21 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla hem taraftarlardan hem de camiadan alkış aldı. 76. dakika sahada kalan Yiğit Efe, istatistiklerde de ön plana çıktı. Genç stoper, sahada kaldığı süre boyunca 63 kez topla buluştu, yaptığı 55 pasın 52'sinde isabet sağlayarak yüzde 94,5 pas başarısı yakaladı.

Ayrıca 10 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken, 8 hava topunun 5'inde rakibine üstünlük kurdu ve karşılaşmada en fazla hava topu kazanan isim oldu. Savunmada da etkili bir görüntü çizen Yiğit Efe, 3 kez sahipsiz top kazanarak takımının dirençli oyununa önemli katkı verdi.


TEDESCO ÖVDÜ

Yiğit Efe Demir'in performansını değerlendiren Domenico Tedesco, "Hem onun için hem takım için çok mutluyum. Kolay değildir, sezon boyunca maç ritminiz olmadan böyle bir rakibe karşı oynamak. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
