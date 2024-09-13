Yeniden Süper Lig'e dönebilir: Yusuf Yazıcı

Avrupa'da başta Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya gibi birçok ülkede transfer dönemi sona erdi.
Türkiye'de de 13 Eylül Cuma günü, yani bugün 23.59'da yaz transfer dönemi noktalanacak. Transfer döneminin sona ermesi için geri sayıma geçilirken, gözler Trabzonspor'un eski yıldızı Yusuf Yazıcı'ya çevrildi.
LILLE İLE SÖZLEŞMESİ BİTTİ
Bordo-Mavili takıma 18.5 milyon Euro para kazandırarak Lille'nin yolunu tutan ve daha sonra tekrar kiralık olarak Fırtına forması giyen 27 yaşındaki 10 numaranın, Fransız ekibi ile olan sözleşmesi geride kalan sezonun tamamlanmasıyla sona ermişti.
Bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Avrupa'da birçok ligde transfer döneminin kapanmasına karşın herhangi bir takım ile sözleşme imzalamış değil.
SON ANDA TRABZONSPOR'A GİDEBİİR
Özellikle son dönemlerde Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf'un, kalan kısa süre içinde Süper Lig'den herhangi bir takım ile anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu oldu. Şenol Güneş'in dün bir görüşme yaptığı ve son dakika bir sürpiz yaşanabileceği ifade ediliyor.
Türkiye'de de 13 Eylül Cuma günü, yani bugün 23.59'da yaz transfer dönemi noktalanacak. Transfer döneminin sona ermesi için geri sayıma geçilirken, gözler Trabzonspor'un eski yıldızı Yusuf Yazıcı'ya çevrildi.
LILLE İLE SÖZLEŞMESİ BİTTİ
Bordo-Mavili takıma 18.5 milyon Euro para kazandırarak Lille'nin yolunu tutan ve daha sonra tekrar kiralık olarak Fırtına forması giyen 27 yaşındaki 10 numaranın, Fransız ekibi ile olan sözleşmesi geride kalan sezonun tamamlanmasıyla sona ermişti.
Bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Avrupa'da birçok ligde transfer döneminin kapanmasına karşın herhangi bir takım ile sözleşme imzalamış değil.
SON ANDA TRABZONSPOR'A GİDEBİİR
Özellikle son dönemlerde Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf'un, kalan kısa süre içinde Süper Lig'den herhangi bir takım ile anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu oldu. Şenol Güneş'in dün bir görüşme yaptığı ve son dakika bir sürpiz yaşanabileceği ifade ediliyor.